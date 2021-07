Bolsonaro volta a defender voto impresso e reforça ataques a Barroso

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta quinta-feira, 29, em transmissão semanal pela internet, que o Brasil não é uma "república de bananas" ao defender a implementação do voto impresso. Sugeriu que poderia haver guinada autoritária similar à da Venezuela, caso não haja alteração do sistema eleitoral.



"O que eu quero é democracia. Tantos me acusam de ser ditador, tantos me acusam de ser violento. Não somos uma república de bananas, tem alguns bananas nela. Quem quer a instabilidade de uma nação poderosa como a nossa? Somos um país forte. Não podemos aceitar na mão grande, no poder da força de alguns, alguém assumir o timão desse País e levá-lo para o caos, como assistimos na América do Sul", disse aos gritos.



Em seguida, reforçou ataques ao presidente do TSE e ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, que, segundo versão contada pelo presidente, fez articulação junto a parlamentares para persuadi-los a orientar suas bancadas a votar contra a PEC do voto impresso, de autoria da deputada Bia Kicis (PSL-SP), em Comissão Especial no Congresso. "Vamos atender a vontade popular. Não vamos nos prender à vontade de um homem apenas que interfere no poder Legislativo", declarou com tom de voz ainda elevado.