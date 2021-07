Datena aparece em terceiro lugar na disputa presidencial, aponta pesquisa

Datena aparece em terceiro lugar, em pesquisa de intenção de votos para a presidência em 2022 (foto: Comunicação Band/Divulgação)

Uma pesquisa para a disputa presidencial de 2022 , divulgada nesta quinta-feira (29/7), mostra o apresentador José Luizemlugar, atrás apenas do ex-presidente Luiz Inácioda Silva (PT) e do presidente Jair(sem partido). O levantamento foi feito pelo Paraná Pesquisas e contratado pela sigla do próprio Datena, o Partido Social Liberal (PSL).

Datena aparece à frente de candidatos como Ciro Gomes (PDT), do governador de São Paulo, João Dória (PSDB), e do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (Democratas).





veja todos abaixo), o apresentador, Ciro Gomes. Além disso, entre os nomes pesquisados, Datena é o que tem o maior potencial eleitoral: 52,6% dos entrevistados responderam que "podem votar” nele no ano que vem. Dos cenários pesquisados (), o apresentador, que se filiou ao PSL no início de julho , só não fica em terceiro em um deles, quando perde o posto por 0,1 ponto percentual para. Além disso, entre os nomes pesquisados, Datena é o que tem o maior potencial eleitoral:dos entrevistados responderam que "podem votar” nele no ano que vem.





Ele também tem a segunda menor rejeição, já que 39,1% afirmam que não votariam nele de jeito nenhum, atrás apenas da senadora Simone Tebet (MDB) com 37,5%. A parlamentar tem o maior índice de desconhecimento (48% disseram não conhecê-la o suficiente).





Já no confronto direto com os primeiros colocados, Datena fica atrás contra ambos. Bolsonaro tem 38,4% e o apresentador 35,5%. Brancos e nulos são 22,3% e não souberam ou não responderam 3,8%.





Lula também aparece na frente com 43,1% contra 31,5% de Datena. Brancos e nulos são 22,3%, enquanto 3% correspondem a não souberam ou não responderam.





O instituto também mediu a preferência do eleitorado em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Neste cenário, o petista ampliou sua vantagem: passou de 40,2% em junho para 43,3% em julho; já Bolsonaro caiu de 40% para 38,2%, dentro da margem de erro.





Foram ouvidas 2.010 pessoas entre os dias 24 e 28 de julho em 26 estados e no Distrito Federal. A pesquisa tem grau de confiança de 95% e a margem de erro é de 2% para os resultados gerais.





Veja os cenários pesquisados:





Cenário 1

Lula – 33,7%

Bolsonaro – 32,7%

Datena – 7%

Ciro Gomes – 6,8%

João Doria – 3,9%

Mandetta – 1,8%

Simone Tebet – 0,7%

Rodrigo Pacheco – 0,6%

Branco/Nulo – 9,4%

Não sabe/não respondeu – 3,3%





Cenário 2

Lula – 33,8%

Bolsonaro – 32,8%

Datena – 7%

Ciro Gomes – 6,9%

João Doria – 4,3%

Mandetta – 2,1%

Branco/Nulo – 9,8%

Não sabe/não respondeu – 3,4%





Cenário 3

Lula – 33,9%

Bolsonaro – 32,8%

Ciro Gomes – 7,3%

Datena – 7,2%

Eduardo Leite – 2,7%

Mandetta – 2,6%

Branco/Nulo – 10%

Não sabe/não respondeu – 3,5%





Cenário 4

Lula – 39,5%

Bolsonaro – 34,2%

Datena – 11,8%

Branco/Nulo – 11%

Não sabe/não respondeu – 3,4%





Cenário 5

Bolsonaro – 38,4%

Datena – 35,5%

Branco/Nulo – 22,3%

Não sabe/não respondeu – 3,8%





Cenário 6

Lula – 43,1%

Datena – 31,5%

Branco/Nulo – 22,3%

Não sabe/não respondeu – 3%





Cenário 7

Lula – 43,3%

Bolsonaro – 28,2%

Branco/Nulo – 15%

Não sabe/não respondeu – 3,4%





Cenário 8

Datena – 26,5%

Ciro Gomes – 21,1%

João Doria – 8,1%

Eduardo Leite – 4,4%

Mandetta – 3,2%

Rodrigo Pacheco – 2,2%

Simone Tebet – 1,3%

Branco/Nulo – 27,7%

Não sabe/não respondeu – 5,5%



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Ricci