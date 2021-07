Datena se filia ao PSL e será lançado como pré-candidato à Presidência

Com a filiação ao novo partido, Datena deixa o MDB (foto: Comunicação Band/Divulgação)

O apresentadorassinou, nesta segunda-feira (6/7), suaao. Segundo a coluna da jornalista Bela Megale, do jornal, o próximo passo é lançar o apresentador comoda República em 2022.





O partido quer que Datena possa ser opção de centro na corrida eleitoral do ano que vem. De acordo com a colunista, a filiação do apresentador foi acertada na semana passada, durante um jantar em São Paulo.





Estavam presentes no encontro o presidente do MDB, o deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP) e Luciano Bivar (PSL-PE), deputado federal e presidente do PSL. Com a filiação ao novo partido, Datena deixa o MDB.





O PSL avalia fazer um anúncio oficial da chegada do apresentador ao partido.

