A fada e o homicida: com 13 anos, Rayssa dá lição de civilidade a Bolsonaro

A 'fadinha' do skate mostrou que é craque também fora das pistas (foto: Jeff PACHOUD / AFP ) Rayssa Leal é dessas garotinhas que a gente se apaixona apenas por olhar; é uma fofura em todos os aspectos. O sorriso franco e a forma doce de falar encantam logo de saída, e o teor dos pensamentos é uma espécie de ‘cereja do bolo’.





Tóquio, a ‘fadinha’ do skate mostrou que é craque também fora das pistas. A adolescente divulgou um vídeo em que explica sua chegada à Imperatriz do Maranhão, onde vive com a família. Com sua volta marcada ao País , após a conquista da medalha de prata inédita nas Olimpíadas de, a ‘fadinha’ do skate mostrou que é craque também fora das pistas. A adolescente divulgou um vídeo em que explica sua chegada à Imperatriz do Maranhão, onde vive com a família.









(por causa da vacina da Pfizer); o uso de máscaras é o último tabu a cair; já mandei cancelar (a compra da CoronaVac); vão ficar chorando até quando?; basta de mimimi; todo mundo morre um dia’. Agora, comparem: ‘tem de enfrentar o vírus de peito aberto’. Ou: ‘não podemos ser um País de maricas’. Ou ainda: ‘está provado que lockdown não funciona’. Chega? Que nada! Anotem aí: ‘eu não vou tomar vacina; é só uma gripezinha; se você virar jacaré (por causa da vacina da Pfizer); o uso de máscaras é o último tabu a cair; já mandei cancelar (a compra da CoronaVac); vão ficar chorando até quando?; basta de mimimi; todo mundo morre um dia’.





Jair Bolsonaro , além de um presidente incapaz, omisso e cúmplice com corrupção, ‘tchutchuca’ do Centrão e golpista, é um psicopata-sociopata-homicida e ignorante, parceiro de miliciano e racista. Mas não só. É um péssimo ser humano, uma pessoa má, desprovida de quaisquer sentimentos de empatia, solidariedade, compaixão ou amor ao próximo. Sua responsabilidade na morte de 550 mil brasileiros por Covid-19 é inquestionável e irrefutável.





Já Raysa representa boa parte daquilo que o devoto da cloroquina deveria ter, mas não tem. Pensa e fala, de forma clara e inteligível, o que é o correto; transmite bons sentimentos; esbanja elegância e simpatia; preocupa-se com a saúde e o bem-estar do próximo e, do alto de seus 13 anos, apresenta uma maturidade que jamais vimos no senhor sexagenário que faz piadas infantis e homofóbicas; que espalha vírus por aí de forma proposital; que incentiva o suicídio da população; que mente de forma vil e corriqueira e que comporta-se como adolescente rebelde, mal educado, violento e arruaceiro.