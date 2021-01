Governo Bolsonaro gasta R$ 15 milhões em leite condensado; veja memes

No Twitter e no WhatsApp, vários brasileiros compartilharam memes que, ao mesmo tempo, criticavam a situação e faziam chacota do governo (foto: reprodução )

Veja alguns memes:

leite condensado tá nos trending topics



o gabinete do ódio ligando os bots pra subir QUEM MAT0U CELSO DANIEL:



pic.twitter.com/ehNAbMEU5Z %u2014 rod (@rodpocket) January 26, 2021

será que bolsonaro ta comendo brigadeiro agora comprado com os 15 milhões de leite condensado? pic.twitter.com/uTIHExVeRV %u2014 THE SAM IS BRABO (@SoutAmericMemes) January 26, 2021

%uD83C%uDFA4 "Sabe por que eu não te largo? Cê faz gostoso ainda põe leite condensado..." pic.twitter.com/2bN9ToFdAz %u2014 caio (@caioall) January 26, 2021

Após Tomar 7.500 latas de leite condensado por dia, durante um ano, Bolsonaro entra para o Guinness. pic.twitter.com/AEizQsS3vb %u2014 WORD_NEWS ® (@WORD_NEWSS) January 26, 2021

#DúvidasTardias O leite condensado pode ser administrado em associação com a Cloroquina? pic.twitter.com/aIxFBkhgum %u2014 Falcão (@brega_falcao) January 26, 2021

Só eu acho que leite condensado é o vulgo pra outra coisa?



ACABOU A MAMATAAAA não é meiixmo pic.twitter.com/zdrnfQg1Mi %u2014 ERIKA HILTON %uD83C%uDFF3%uFE0F%u200D%u26A7%uFE0F%uD83D%uDC89 (@ErikakHilton) January 26, 2021

A teta não tinha secado? pic.twitter.com/XHRi0G3C44 %u2014 vera holtz (@veraholtzirreal) January 26, 2021

O leite condensado era para o Exército, tá explicado %uD83D%uDE02%uD83D%uDE02%uD83D%uDE02 pic.twitter.com/XN0hkdWmMZ — Marcio Silva. (@MarcioR_Silva) January 26, 2021

Nestlé feliz da vida, vai comprar as fábricas que a Ford fechou pra fazer mais leite condensado pic.twitter.com/WwU0zJryJN — Taz Debochevski (@taztazzo) January 26, 2021

Bolsinha

89 receitas deliciosas com leite condensado pic.twitter.com/UCvZUAkYiY — Phillip Honorato (@philliphonorato) January 26, 2021

Entenda o caso

, gastou mais de R$ 15 milhões, dos R$ 1,8 bilhão em compras de alimentos, comem 2020. A informação veio a público nesta terça-feira (26/01) e foi um dos assuntos mais comentados do dia nas redes sociais.No Twitter, o termo “leite condensado” ficou entre os trending topics durante toda terça-feira, e conta com mais 403 milhões de publicações.Os internautas questionaram, principalmente, a quantidade de leite condensado comprado pelo governo. Eles também criticaram o aumento de 20% no gasto com compra de alimentos, em comparação com 2019.Os políticos também usaram as redes sociais para criticar o governo. Oanunciou, via Twitter, que vai acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) para que as compras pagas pelo governo federal com alimentação sejam investigada s.Além de críticas, o governo e o presidente Bolsonaro foram motivo denas redes sociais. No Twitter e no WhatsApp, vários brasileiros compartilharamque, ao mesmo tempo, criticavam a situação e faziam uma “chacota” do governo.O levantamento dos gastos do governo federal em 2020 foi publicado pelo site Metrópoles. Segundo a reportagem, foi apurado com base do Painel de Compras atualizado pelo Ministério da Economia, no último ano, que todos os órgãos do Executivo pagaram, juntos, mais de R$ 1,8 bilhão em alimentos – um aumento de 20% em relação a 2019. Para a reportagem, foram considerados apenas os itens que somaram mais de R$ 1 milhão em despesas.