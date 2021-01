R$ 15 milhões em leite condensado: Ciro vai acionar governo Bolsonaro

Ciro vai acionar governo Bolsonaro (foto: Redes Sociais/Reprodução) vice-presidente do PDT e ex-ministro da Fazenda, Ciro Gomes, afirmou que vai acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) para que as compras pagas pelo governo federal com alimentação sejam investigadas. Foram gastos pelo governo, mais de R$ 1,8 bilhão em compras de alimentos no ano passado, 20% a mais que em 2019. , afirmou que vai acionar opara que as compras pagas pelo governo federal com alimentação sejam investigadas. Foram gastos pelo governo, mais de R$ 1,8 bilhão em compras de alimentos no ano passado, 20% a mais que em 2019.





Com a palavra os mais de 600 mil servidores federais: quantos de vocês já comeram alfafa, mingau instantâneo, canjica, chiclete e barra de cereal na sua repartição? Detalhe: Tudo pago com dinheiro público? %u2014 Ciro Gomes (@cirogomes) January 26, 2021





Segundo o político, “há potencial de vários crimes” e o “mais grave são os indícios de peculato”. Isso porque só em alfafa foram gastos mais de R$ 1 milhão. Em farelo, mais de R$ 3 milhões.





“Entrarei na Justiça para pedir explicações sobre os gastos absurdos do Bolsonaro! Mais de R$ 15 milhões em leite condensado e chiclete com dinheiro público? Isso é corrupção!”, escreveu o político no Twitter.

Entrarei na justiça para pedir explicações sobre os gastos absurdos do Bolsonaro! Mais de R$ 15 milhões em Leite Condensado e Chiclete com dinheiro público? Isso é corrupção! %u2014 Ciro Gomes (@cirogomes) January 26, 2021





O levantamento dos gastos do governo federal em 2020 foi publicado pelo site Metrópoles. Segundo a reportagem, foi apurado com base do Painel de Compras atualizado pelo Ministério da Economia, no último ano, que todos os órgãos do executivo pagaram, juntos, mais de R$ 1,8 bilhão em alimentos – um aumento de 20% em relação a 2019. Para a reportagem, foram considerados apenas os itens que somaram mais de R$ 1 milhão em despesas.





Memes





Nas redes sociais, brasileiros criaram memes para os gastos do governo Bolsonaro. Veja aqui os melhores:

15 milhões de reais em leite condensado.

São os insumos da "Fantástica Fábrica de Doce$$$". pic.twitter.com/4IxS10K8XP %u2014 Pedro Henrique L . Guimarães (@MagnanimoPedro) January 26, 2021

leite condensado tá nos trending topics



o gabinete do ódio ligando os bots pra subir QUEM MAT0U CELSO DANIEL:



pic.twitter.com/ehNAbMEU5Z %u2014 rod (@rodpocket) January 26, 2021

será que bolsonaro ta comendo brigadeiro agora comprado com os 15 milhões de leite condensado? pic.twitter.com/uTIHExVeRV %u2014 THE SAM IS BRABO (@SoutAmericMemes) January 26, 2021

%uD83C%uDFA4 "Sabe por que eu não te largo? Cê faz gostoso ainda põe leite condensado..." pic.twitter.com/2bN9ToFdAz %u2014 caio (@caioall) January 26, 2021

Após Tomar 7.500 latas de leite condensado por dia, durante um ano, Bolsonaro entra para o Guinness. pic.twitter.com/AEizQsS3vb %u2014 WORD_NEWS ® (@WORD_NEWSS) January 26, 2021

#DúvidasTardias O leite condensado pode ser administrado em associação com a Cloroquina? pic.twitter.com/aIxFBkhgum %u2014 Falcão (@brega_falcao) January 26, 2021

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa