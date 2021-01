Sem comprovações, Bolsonaro coloca em dúvida número de mortes da COVID-19

Bolsonaro volta a defender cloroquina e ivermectina no tratamento para COVID-19 (foto: AFP) Jair Bolsonaro (sem partido) colocou em dúvida a veracidade dos laudos que atestam mortes de pacientes pela COVID-19 no Brasil. Ele participou de um evento promovido pelo banco suíço Credit Suisse e voltou a defender o uso de “tratamentos precoces” sem comprovação científica da eficácia. Na manhã desta terça-feira (26/01), sem provas, o presidente(sem partido) colocou em dúvida a veracidade dos laudos que atestam mortes de pacientes pelano Brasil. Ele participou de um evento promovido pelo banco suíço Credit Suisse e voltou a defender o uso de “” sem comprovação científica da eficácia.









"Há poucos meses, nós éramos o 4º país em mortes por milhão de habitantes, hoje somos o 26º. Alguma coisa aconteceu. Até que pesem muitos laudos, né, que são forçados, dados como se Covid fossem, na verdade, nós sabemos que não é. Mas vamos supor que todos os laudos fossem verdadeiros. O Brasil, realmente, cada vez mais morre menos gente por milhões de habitantes”, disse sem apresentar nenhuma comprovação contrária.





Em seguida, Bolsonaro voltou a falar dos medicamentos sem eficácia comprovada no tratamento do novo coronavírus, a hidroxicloroquina e ivermectina. “O médico e paciente têm que ser respeitados. Quem decide o tratamento precoce de uma pessoa infectada, já que não temos o medicamento ainda comprovado cientificamente, o médico pode, na ponta da linha, decidir em comum acordo com o paciente o que vai receitar”, afirmou elogiando a decisão do Conselho Federal de Medicina.





As declarações foram feitas durante o “Latin America Investment Conference”, evento do banco suíço Credit Suisse, com foco na comunidade de investidores estrangeiros.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira