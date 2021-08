Ministro Nunes Marques sobre voto impresso: 'Preocupação legítima do povo'

Indicado por Bolsonaro ao STF, Ministro Nunes Marques diz que debate acerca do voto impresso auditável 'se insere no contexto nacional como uma preocupação legítima do povo brasileiro' (foto: Fellipe Sampaio/SCO/STF) Kassio Nunes Marques, divulgou uma nota nesta segunda-feira (2/8), na qual defende o debate sobre o voto impresso - principal bandeira do Palácio do Planalto. O Ministro do Supremo Tribunal Federal,, divulgou uma nota nesta segunda-feira (2/8), na qual defende o debate sobre o- principal bandeira do Palácio do Planalto.









urna eletrônica. O vice-presidente do TSE, Edson Fachin, e o ministro Alexandre de Moraes, que presidirá o tribunal na reta final das eleições do ano que vem, também integram o grupo. O posicionamento rebate a nota conjunta publicada esta tarde (2/8) pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, e 15 ex-dirigentes da instituição - ou seja, todos os ocupantes do cargo desde a redemocratização, em 1988 - em defesa da. O vice-presidente do TSE, Edson Fachin, e o ministro Alexandre de Moraes, que presidirá o tribunal na reta final das eleições do ano que vem, também integram o grupo.





No documento, os signatários destacam que o modelo atual de votação é auditável 'em toda etapa do processo', e que o retorno ao papel significaria 'volta ao cenário das fraudes generalizadas'.





Nesta segunda, Nunes Marques fez questão de esclarecer que não foi consultado sobre o texto, uma vez que não compõe, nem tem passagem pela Corte Eleitoral. O ministro, porém, inevitavelmente, assumirá a presidência do TSE.





“O Ministro Nunes Marques não foi consultado previamente em nenhum momento a fim de que pudesse concordar, ou não, com o teor da nota publicada pelo TSE, esclarecendo, por oportuno, que não compõe e ainda não chegou a compor essa Corte Superior. (...) O Ministro considera legítimo o posicionamento externado pelos demais Ministros que compõem ou compuseram o TSE, na medida em que, imbuídos de elevada preocupação para a construção da democracia em nosso país, têm buscado o aperfeiçoamento do sistema eleitoral”, diz o comunicado emitido por Marques.

Leia na íntegra a nota de Nunes Marques

"Em atenção a questionamentos, o Ministro Nunes Marques esclarece, a respeitoda nota pública do Tribunal Superior Eleitoral, o seguinte: "O Ministro Nunes Marques não foi consultado previamente em nenhum momento a fim de que pudesse concordar, ou não, com o teor da nota publicada pelo TSE, esclarecendo, por oportuno, que não compõe e ainda não chegou a compor essa Corte Superior. O Ministro considera legítimo o posicionamento externado pelos demais Ministros que compõem ou compuseram o TSE, na medida em que, imbuídos de elevada preocupação para a construção da democracia em nosso país, têm buscado o aperfeiçoamento do sistema eleitoral.





Feita tal ponderação, o Ministro Nunes Marques reconhece que o debate acerca do voto impresso auditável se insere no contexto nacional como uma preocupação legítima do povo brasileiro e que Sua Excelência, na condição de Juiz, respeitará a expressão da vontade popular a ser externada pelo Congresso Nacional, foro adequado para tais debates, seja mantendo ou alterando a sistemática de votação e apuração de votos, nos termos da Constituição".