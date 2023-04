Fernando Holiday assume bissexualidade e relata descoberta

Fernando Holiday dividiu comentários nas redes sociais depois de assumir bissexualidade (foto: Afonso Braga/CMSP) O vereador de São Paulo Fernando Holiday (Republicanos-SP) assumiu ter se relacionado uma mulher, a advogada Musa Miranda, e compartilhou a sua experiência com a descoberta da bissexualidade.





Holiday, conhecido por ser um político conservador de direita - que é até mesmo investigado por suposta ligação com os antidemocráticos de 8 de janeiro -, chocou a internet ao revelar ser bissexual. O vereador era, até então, assumidamente gay.

Em suas redes sociais, o parlamentar disse que o amor por Miranda "ultrapassou as barreiras da sexualidade e das caixinhas do mundo". Num primeiro momento, Holiday disse que ficou "confuso" com o sentimento.

Leia: Gabriel Santana fala sobre invisibilização da bissexualidade





"Nessa confusão, passaram-se anos de uma relação conturbada e de dúvidas sobre o futuro. Até que teve um fim. Deixei escapar pelas mãos o amor da minha vida. Hoje, @musamiranda faz 30 anos. E de presente lhe entrego em forma de lágrimas o arrependimento dos momentos felizes que perdemos, também lhe entrego a aceitação de que nossa história de amor acabou para sempre", escreveu.





Na mesma publicação, o vereador anuncia que não está em um relacionamento com a advogada. "Nessas mesmas lágrimas também lhe entrego a certeza de que sempre estarei aqui para quando precisar, nossa amizade conturbada segue firme. Nas mesmas lágrimas lhe entrego o desejo de que encontre nas avenidas da vida a felicidade que tanto procura e que eu não pude lhe dar. Que sua vida seja longa e que Deus Todo-Poderoso lhe mostre as belezas do verdadeiro amor. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta", escreveu.





Após a repercussão do assunto, Holiday dividiu a internet entre comentários que questionavam a sua sexualidade e mensagens de apoio. Na noite dessa sexta-feira (14/4), Holiday desabafou sobre a situação.





"A turma do amor me atacava por ser gay, agora me atacam porque sou bi. LGBT só se for da patota deles...", escreveu.