Gabriel Santana explica a Paula que bissexuais são invisibilizados, mesmo dentro da comunidade LGBTQIA+ (foto: Reprodução/gshow)



Durante a festa do líder nesta quarta-feira (01/02), Gabriel Santana afirmou ter se assumido bissexual dentro do BBB e falou sobre a invizibiliização que o grupo sofre tanto por homens, quanto por mulheres. “Até entrar no programa eu não era assumido bissexual. Eu me assumi aqui dentro. E a bissexualidade masculina é muito invisibilizada”, disse o ator à Paula.



Durante a festa do líder nesta quarta-feira (01/02), Gabriel Santana afirmou ter se assumido bissexual dentro do BBB e falou sobre a invizibiliização que o grupo sofre tanto por homens, quanto por mulheres. “Até entrar no programa eu não era assumido bissexual. Eu me assumi aqui dentro. E a bissexualidade masculina é muito invisibilizada”, disse o ator à Paula.

Gabriel então revela que realmente não gostou da brincadeira, e Paula pede desculpas e explica que é uma brincadeira que tem com os amigos fora da casa. Em seguida Grabriel se propõe a explicar o motivo de não ter gostado para a colega, e inicia contando que até entrar no programa não era assumido bissexual e que a bissexualidade masculina ainda é muito invisibilizada.









Repudiamos todo e qualquer preconceito relacionados a sexualidade do Gabriel ou a qualquer pessoa pertencente à comunidade LGBTQIA+.



%uD83D%uDCFD%uFE0F(Reprodução: Tv Globo/Globopay/BBB) #RedeBBB #BBB23 #TeamBiel pic.twitter.com/EZDHbb9iuD %u2014 Gabriel Santana %uD83E%uDEB0 (@GabrielSantana) February 2, 2023



“No trato com pessoas que não são da comunidade, eu sinto que, para os homens, eu sou sempre a ‘bichinha’. Os homens héteros vão me tratar como o amigo gay, e as mulheres vão me tratar como a amiga gay. Então, as mulheres sempre vão ter intimidade comigo. E eu não quero ter essa intimidade contigo, porque eu tenho tesão em você”, afirma Gabriel.

O ator já havia falado sobre a invisibilização da comunidade bissexual na semana anterior. Em uma conversa com Marvvila, Gabriel disse que se não está em um ambiente muito bi, precisa escolher com quem vai conversar para deixar clara suas intenções.



"Acho que a bissexualidade é muito apagada. Quando converso com mulheres e estou arquetipicamente mais feminino, elas me tratam como amigo e deixam de me tratar como uma pessoa que você está a fim de pegar. Com a homossexualidade, é a mesma coisa. Se estou um pouco mais heterossexualizado, em vestimentas ou atitudes, os gays param de me olhar", revela.





Nas redes sociais, a atitude de Gabriel foi considerada muito importante para discussão da invisibilidade bi, e esclarecedora para aqueles que não sabem muito sobre o tema.





Confira as reações: