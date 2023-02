Projeto de retificação de pronome e de gênero em BH segue sem avanços

PBH lançou edital para tocar projeto de auxílio à população trans, mas segue sem propostas (foto: Stênio Lima/PBH/Divulgação)





Criado com base na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de março de 2018 que atribuiu competência aos cartórios para efetivarem a retificação de nome e gênero, o projeto visava facilitar o processo para o público a partir de entidades que pudessem acolhê-los da melhor forma.









O programa também contou com emendas impositivas da Câmara Municipal de Belo Horizonte e do Decreto Municipal nº 16.533, de 30 de dezembro de 2016, que dispõe sobre "a inclusão e o uso do nome social de pessoas travestis e transexuais nos registros municipais e estabelece parâmetros para seu tratamento no âmbito da administração direta e indireta".





Na primeira versão do edital , consta que poderiam se candidatar entidades privadas e sem fins lucrativos, cujas atividades buscam atender o interesse público e saibam lidar com pessoas em situação de vulnerabilidade. Com a falta de interessados e a ausência de propostas, a PBH considerou este chamamento público como deserto, conforme publicado no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira (2/2).

Poucos dias após o Dia Nacional da Visibilidade Trans (29/1), o projeto “Meu Nome Sou Eu - Retificação do Registro Civil”, criado com o objetivo de garantir a retificação de pronome e gênero de pessoas travestis, não binárias, mulheres e homens transgênero, não tem avanços em Belo Horizonte. Com investimento previsto de cerca de R$ 300 mil, o edital publicado em dezembro de 2022 convocava propostas de Organização da Sociedade Civil (OSC) da capital mineira que tivessem interesse em executá-lo com a divulgação, o apoio técnico e o custeio das custas cartoriais, mas não houve manifestação de interessados até o momento.