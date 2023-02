Instituição oferece curso online e gratuito para população LGBTQI+

Micro Rainbow Brasil oferece curso de empreendedorismo online e gratuito para população LGBTQI+ (foto: Reprodução/Instagram)

Estão abertas até domingo (05/02) as inscrições para o curso de empreendedorismo do projeto Micro Rainbow Brasil. A iniciativa tem financiamento da Euromonitor International e as vagas são exclusivas para pessoas LGBTQI+ de todo o Brasil em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que trabalham por conta própria.