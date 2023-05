Cotas raciais em concursos públicos de Belo Horizonte vão valer até 2036

A reserva de 20% de vagas para negros em concursos para cargos efetivos e empregos públicos no Poder Executivo em BH está garantida até de 2036. A Lei 11.485/23, sancionada pelo prefeito Fuad Noman (PSD), é responsável pela extensão do antigo prazo, que valia até 2026.

O texto foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) da última quarta-feira (26/4) e partiu do Projeto de Lei 396/2022, escrito pela Comissão Especial de Estudo - Empregabilidade, Violência e Homicídios de Jovens Negros . A nova Lei altera o artigo 8º da Lei 10.924/2016, que estabelecia vigência de 10 anos para a reserva.