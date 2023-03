Anielle Franco é eleita uma das mulheres do ano pela revista Time

Anielle Franco é a única brasileira na lista de mulheres do ano 2023 da revista Time (foto: Reprodução/Revista Time)

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, foi eleita uma das mulheres do ano 2023 pela revista americana Time. Hoje com 38 anos, idade em que Marielle Franco foi assassinada, a conquista da irmã se deve ao protagonismo que assumiu na luta contra a desigualdade racial, social e contra o racismo em suas mais diferentes formas."Espero que os negros assumam o lugar de protagonistas em nossa sociedade, e não apenas na primeira página dos jornais como vítimas de um genocídio", declarou Anielle à TimeA revista destaca que Anielle nunca havia buscado protagonismo na política e que tudo mudou quando Marielle foi morta, em 2018. A ministra conta que a irmã era uma líder nata, apaixonada, decisiva e com alma de ativista.Então jogadora de vôlei e professora de inglês, Anielle passou a se dedicar ao ativismo em tempo integral, lançando uma organização sem fins lucrativos em nome de sua irmã, em um momento em que o presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro, eleito no final de 2018, desmantelava a agenda dos direitos humanos no brasil."Eu perdi um pouco o medo do erro e do acerto depois que mataram a minha irmã. Eu fiquei muito mais reativa. Agora eu dificilmente me calo diante de uma situação que eu não goste ou que eu não me sinta segura, por exemplo"A lista de mulheres do ano da revista Time é divulgada anualmente e tem como objetivo enaltecer mulheres que buscam um futuro melhor e mais igualitário em suas diversas áreas de atuação.Na lista deste ano, Anielle figura ao lado de Cate Blanchett, Ayisha Siddiqa, Angela Bassett, Ramla Ali, Phoebe Bridgers, Olena Shevchenko, Veronica Cruz Sanchez, Masih Alinejad , Megan Rapinoe, Makiko Ono e Quinta Brunson.