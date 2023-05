O look de Janja na coroação do Rei Charles III

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, estiveram presentes, neste sábado (6/5), na coroação do Rei Charles III.





A primeira-dama chegou à solenidade usando um vestido vermelho de grife brasileira Neriage (foto: Reprodução/redes sociais )

Para a solenidade, Janja escolheu um vestido e um casaco de lã na cor vermelha da marca paulistana Neriage.

Esta não é a primeira vez que a primeira-dama se veste com uma peça da grife.



Na recepção aos convidados no Itamaraty, após a posse de Lula, em 1º de janeiro deste ano, ela também elegeu um look da estilista Rafaella Caniello.



#Coronation pic.twitter.com/Imz4jHXPoq %u2014 Janja Lula Silva (@JanjaLula) May 6, 2023 Em Londres, depois do presidente @LulaOficial se reunir com o primeiro-ministro Rishi Sunak e garantir uma contribuição de R$500 milhões para o Fundo Amazônia, seguimos para a recepção oferecida pelo Rei Charles lll às delegações estrangeiras no Palácio de Buckingham, residência%u2026 pic.twitter.com/rervPiypa6 %u2014 Janja Lula Silva (@JanjaLula) May 5, 2023

Desde a campanha de Lula, a primeira-dama assumiu o compromisso de promover a moda nacional, usando apenas marcas brasileiras.