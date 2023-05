Janja perde 8kg com uso de Ozempic e redução de carboidratos

O medicamento foi aprovado para o tratamento de diabetes tipo 2, mas se popularizou por ajudar no emagrecimento (foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

A primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, emagreceu de oito a 10 quilos com redução de carboidratos e o uso do medicamento Ozempic. A informação é do jornal





O medicamento foi aprovado para o tratamento de diabetes tipo 2, mas se popularizou após estudos e relatos de usuários associarem seu uso à perda significativa de peso. O princípio ativo do remédio é a semaglutida, uma forma sintética do hormônio GLP-1, que promove a saciedade. Em razão deste mecanismo, ele ajuda no emagrecimento.





Janja começou a tomar a medicação para acompanhar o presidente Lula (PT). Recentemente, Lula precisou interromper temporariamente o consumo de alimentos derivados do leite por causa de um refluxo gástrico crônico provocado pelo remédio. A reação é comum em parte dos pacientes.





Lula perdeu cerca de sete quilos também com reeducação alimentar, reduzindo o consumo de carboidrato e o tamanho das porções.