Joice Hasselmann perde 22 quilos e revela dieta que mudou sua vida

A ex-deputada federal Joice Hasselmann (foto: Reprodução/ Instagram )

A ex-deputada federal Joice Hasselmann vem chamando atenção nas redes sociais, nas últimas semanas, por sua mudança física. Em entrevista ao F5, ela confirma que perdeu 22 quilos desde março de 2020, quando sofreu uma hemorragia no útero e sentiu que deveria mudar de estilo de vida. "Autocuidado é amor-próprio. Só entendi isso quando cheguei ao fundo do poço", conta ela.

Após o ocorrido, a jornalista passou a preparar as próprias refeições, usando os finais de semana para planejar e fazer a base de alguns pratos. Durante a campanha política de 2020, por exemplo, ela costumava sair de casa com cinco refeições prontas, em uma bolsa térmica. "Não saí da linha em nenhuma refeição, nem comi a tradicional pastel de feira dos políticos em campanha. Nas visitas cheias de guloseimas, eu simplesmente agradecia, contava que estava de dieta e não comida nada que saísse do meu planejamento", lembra.

Ela garante que os primeiros 40 dias foram os mais difíceis, já que precisou virar "da água para o vinho". Nessa fase, Joice passou a consumir apenas caldos brodos, feitos com ossos e cartilagens de animais como boi e frango cozidos em água por longos períodos. "Junto disso, muita água. Comecei a secar rápido e isso me deu estímulo extra. Então superei as dificuldades".

Junto do corte de excessos de comida, a prática esportiva foi essencial nessa transformação de vida. Nos primeiros meses, foram simples caminhadas. Depois, com a alimentação balanceada, a fisioculturista e irmã dela, Cristina Bejuska, lhe passou treinos personalizados.

"Era um treino para eu fazer com o peso do meu corpo, em casa mesmo, com acompanhamento on-line. E foi assim que eu comecei a treinar pra valer. Depois, voltei para a musculação, fiz boxe, e outras atividades. Mas no começo foi tudo em casa com ajuda dela", reforça.

Com toda essa mudança de vida, em que Joice fica feliz de poder inspirar outros homens e mulheres, ela tem uma promessa pessoal: "Pretendo largar definitivamente o hábito de me deixar em segundo plano. Esse hábito ficou para trás e não quero ele nunca mais na minha vida".