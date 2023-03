Prefeita veta PL que isenta vítima de enchente de pagar conta de água

A prefeita de Juiz de Fora, no interior de Minas, Margarida Salomão (PT), vetou o Projeto de Lei aprovado na Câmara Municipal da cidade que previa isenção do pagamento da conta de água aos moradores e comerciantes atingidos por enchentes neste início de 2023.

Na justificativa do veto, a prefeita ressaltou que o projeto é “louvável”, mas que se trata de um texto inconstitucional.

“Entendo que o Projeto de Lei nº 6/2022 invade a competência exclusiva da União para instituir diretrizes para o saneamento básico”, escreveu Margarida na justificativa ao veto.

Segundo a petista, compete à União regulamentar as decisões ligadas ao saneamento básico. “Dessa forma, dentro da sua competência constitucional, a União, a quem compete instituir diretrizes para o saneamento básico (art. 21, XX, CF), editou a Lei 11.445/2007 - Lei Federal do Saneamento Básico e o Decreto 7.217/2010 que a regulamentou, estabelecendo, dessa forma, as diretrizes nacionais para o saneamento básico”, justificou a prefeita.

O vereador Bejani Júnior não se pronunciou sobre o veto da prefeita.

Isenção do IPTU

O veto da prefeitura Margarida Salomão vem após sancionar o Projeto de Lei, também de autoria de Bejani Júnior, que concede isenção do pagamento do IPTU aos moradores e comerciantes atingidos pelas enchentes do começo do ano em Juiz de Fora.

Até a próxima segunda-feira (20/3), os moradores e comerciantes podem fazer o pedido para conseguir a isenção junto à prefeitura.