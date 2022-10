Margarida Salomão sobre Zema: 'Não sabe nada sobre Juiz de Fora'

Margarida afirmou que Zema “não sabe nada sobre Juiz de Fora e sobre a Zona da Mata".









Zema em Juiz de Fora: 'Os próximos 12 dias irão definir o futuro do Brasil' “Estou em Belo Horizonte e aqui mesmo tomei conhecimento de uma entrevista concedida pelo governador pronunciando uma série de inverdades. São informações muito equivocadas. Diz ele que o governo Lula não fez nada por Juiz de Fora, isso é não saber nada sobre a Zona da Mata”, afirmou a prefeita nas redes sociais.









Em vídeo, Margarida citou as obras feitas durante o governo do Partido dos Trabalhadores. “Basta olhar para nossa universidade o quanto ela cresceu. A criação do Instituto Federal do Sudeste de Minas, as pontes que estão aí à vista… é tudo governo Lula”, seguiu. “Despoluição do Rio Paraibuna, aterro sanitário, hospital universitário… é tudo Lula”, continuou.





“Para mim, o governador está muito mal informado”, afirmou.

Margarida ainda disse que ficou “assombrada” ao descobrir que Zema disse que o governo do PT não fez nada para manter a Mercedes Benz em Minas.





“Não será com mentiras que vamos fazer essa disputa eleitoral. Em Juiz de Fora, a verdade está à vista", concluiu.

Margarida Salomão usou as redes sociais para rebater acusações de Zema contra o PT (foto: Redes Sociais/Reprodução)



A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), repudiou as falas do governador Romeu Zema (Novo), que fez ataques ao governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante visita à cidade da Zona da Mata, nesta terça-feira (18/10).