Com prefeita do PT, Juiz de Fora espera recursos do governo Lula

Margarida Salomão espera atrair recursos para Juiz de Fora em novo mandato de Lula

Com quem Margarida se reuniu

Posses acompanhadas por Margarida

Perspectiva de investimentos em Juiz de Fora

BOAS NOTÍCIAS PARA JUIZ DE FORA

Mais uma reunião aqui em Brasília, dessa vez tratando diretamente de assuntos de absoluto interesse da cidade. Com a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, avançamos no debate pela conclusão de diversas obras em Juiz de Fora.

Relação com Bolsonaro

Juiz de Fora e Brasília estão separadas por 985 quilômetros. No entanto, desde 1º de janeiro de 2023, a cidade mineira quer “encurtar” essa distância. Como? Por meio da política e da relação entre a prefeitura e o novo governo federal.Nos primeiros dias do ano, a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), esteve em Brasília para acompanhar a posse do correligionário Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente da República. Junto com ela na comitiva estava a secretária de governo, Cidinha Louzada, braço-direito desde os tempos em que era deputada federal.Ao longo desses dias, Margarida teve uma série de reuniões com os novos ministros. Em todas destacou a oportunidade de destravar obras e investimentos para Juiz de Fora.“Antecipadamente, coloquei Juiz de Fora como parceira para desenvolver e fazer ser eficiente políticas públicas que permitam tornar as cidades lugares de bem-viver para nosso povo. Há muito o que avançar, especialmente quanto ao transporte público e quanto ao meio ambiente”, escreveu Margarida no Twitter após encontro com o ministro das Cidades, Jader Filho.A prefeita também destacou o pronunciamento do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) , que exercerá também a função de ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A chefe do Executivo juiz-forano elogiou a declaração de Alckmin na criação de postos de trabalho no país.“Ele acaba de fazer um pronunciamento absolutamente brilhante, clamando pela reindustrialização do Brasil, para criação de postos de trabalho decentes, numa perspectiva contemporânea. Estou muito entusiasmada, até por conta da convergência daquilo que o ministro vice-presidente preconizou com o nosso próprio plano de desenvolvimento de Juiz de Fora. Com inovação, com parceria com a academia, com energias limpas e com novas tecnologias”.Jader Filho - ministro das CidadesMiriam Belchior - secretária-executiva da Casa CivilLula - presidente da RepúblicaFernando Haddad - ministro da FazendaGeraldo Alckmin - ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio ExteriorNo último dia em Brasília, Margarida Salomão se reuniu com Miriam Belchior, nova secretária-executiva da Casa Civil. Após o encontro, a prefeita gravou um vídeo em que disse ter conversado para destravar obras importantes para a cidade.“Conversei com ela sobre problemas grandes que nós temos: na BR-440, viaduto da Benjamin [Constant, no centro da cidade]. Conversei com ela sobre obras que procedem de muitos anos, como creches inacabadas, escolas inconclusas, postos de saúde e obras paradas, que o Ministro Rui Costa assumiu o compromisso de completá-las todas. Saio daqui com alegria de que nós encaminhamos de forma resolutiva a solução de muitos problemas”.A vinda de recursos é o principal desejo da administração de JF. O orçamento de 2023, sancionado pela prefeitura após aprovação da Câmara Municipal, prevê um déficit de R$ 117 milhões. Internamente, o Executivo trabalha para atrair empresas para a cidade. Por isso o discurso de Margarida concordando com Alckmin.Deputada federal entre 2013 e 2020, Margarida trabalhou ao lado de muitos ministros no Congresso Nacional. Além disso, elegeu Ana Pimentel (PT), sua ex-secretária de saúde, como parlamentar em Brasília , aumentando a capilaridade juiz-forana na Câmara.Tudo isso tem um viés eleitoreiro. Margarida não fala publicamente, mas nos bastidores é dada como certa a candidatura dela à reeleição em 2024. Portanto, mais recursos e obras podem cacifar a petista a entrar como ampla favorita no pleito municipal.Em 2020, o PT teve um desempenho ruim nas eleições para as prefeituras. No entanto, surpreendeu ao vencer em Juiz de Fora e Contagem, duas das quatro maiores cidades de Minas. Mesmo sem a indicação de um petista mineiro para a Esplanada dos Ministérios, há a expectativa de que Lula olhe com mais carinho para o estado.No pleito de 2022, Minas Gerais foi o único estado da região sudeste que deu vitória ao petista na eleição contra Jair Bolsonaro (PL). Das 10 maiores cidades mineiras, foi em Juiz de Fora que Lula teve a maior vantagem contra o rival : 56,09% a 43,91%.Lula visitou a cidade durante a pré-campanha e às vésperas do segundo turno do pleito, reforçando a expectativa de que dará atenção especial à cidade.No período em que Margarida Salomão é prefeita, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) só visitou Juiz de Fora no contexto das eleições de 2022. Portanto, de lados opostos na disputa, ambos não se encontraram.Nestes pouco mais de dois anos desde que assumiu a prefeitura, o governo federal finalizou apenas uma obra na cidade: o viaduto Helio Fádel Araújo, na região central.A inauguração no fim de 2021 contou com a presença do então ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), hoje governador de São Paulo.Na ocasião, Tarcísio esteve ao lado de Margarida e prometeu novos viadutos pela cidade, algo que não aconteceu durante o mandato de Bolsonaro.