Lula afirma que ministros devem 'manter uma boa relação com o Congresso'

Em primeira reunião com todos os 37 ministros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ressaltou a importância de uma “boa relação” dos ministros com os membros do Congresso Nacional. Lula ainda reforçou que, por mais que haja divergências, é importante que o ministro receba bem um deputado ou senador, pois “uma conversa, não é um casamento”.





“Cada ministro tem que ter a paciência e a grandeza de atender bem cada deputado e deputada, senador ou senadora. Senão, quando a gente vai pedir um voto, eles vão dizer: não, pois fui no ministério e nem me receberam. Eu não quero isso”, disse.









O petista ainda citou os nomes dos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), respectivamente. Ele afirmou que nos próximos quatro anos de gestão, o governo terá um “bom relacionamento” com os presidentes e não terá “assunto proibido” para tratar com eles.

“Não tem veto ideológico para conversar e não tem assunto proibido em se tratando de coisas boas para o povo brasileiro. Então, eu quero que vocês saibam que vocês contem comigo porque eu tenho consciência que não é o Lira que precisa de mim, é o governo que precisa da boa vontade da presidência da Câmara. Não é o Pacheco que precisa de mim, é governo que precisa de um bom relacionamento com o Senado. E assim nós vamos governar esses quatro anos", afirmou Lula.





Essa é a primeira reunião ministerial do novo governo Lula . O encontro, que acontece na manhã desta sexta-feira (06/01) no Palácio do Planalto, deve discutir as conclusões tiradas pela coordenação de transição, liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), em relação ao governo Jair Bolsonaro (PL).

Lula realiza a primeira reunião ministerial com todos os 37 ministros (foto: Reprodução/TV Brasil)



A reunião, que começou aproximadamente às 10h30, tem previsão de terminar no início da tarde. Somente os pronunciamentos de Lula e Alckmin foram transmitidos pela imprensa. O conteúdo da reunião será discutido a portas fechadas.