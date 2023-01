Lula afirma em reunião ministerial que o Brasil 'foi semidestruído'

Lula realiza hoje (06/01) a primeira reunião ministerial com os 37 ministros (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o Brasil foi “semidestruído” na era Jair Bolsonaro (PL). A declaração foi feita na primeira reunião ministerial , que acontece hoje (06/01), com os 37 ministros, no Palácio do Planalto.