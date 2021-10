Deputada Joice Hasselmann se filia ao PSDB para apoiar Doria

AM

A deputada federal Joice Hasselmann no plenário da Câmara dos Deputados (foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados) A deputada federal Joice Hasselmann se filiou ao PSDB, na tarde desta quinta-feira (7/10). A parlamentar entra para sigla para apoiar a pré-candidatura do governador de São Paulo, João Doria, à presidência.

“Estou aqui para trabalhar por João Doria à presidência da República, esta é a terceira via. Fiz campanha para ele em 2018 e estarei com ele”, disse a deputada na sede estadual do PSDB.

Segundo a deputada, o Brasil precisa de alguém que pense nos brasileiros. “Não há ninguém que fique lacrando nas redes, vimos que não deu certo.”





Joice saiu do PSL no mês passado após acusar a legenda de perseguição.

A deputada foi eleita surfando na onda bolsonarista que apoiava o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Joice foi a segunda mais votada do país, eleita por São Paulo com 1.064 milhão de votos.

Ela começou a romper com o partido depois que deixou de apoiar o chefe do Executivo federal e seus filhos.