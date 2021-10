Aziz sobre Prevent Senior: 'Se eles tivessem conversado com as emas...'

Senador Omar Aziz (PSD-AM) (foto: Leopoldo Silva/Agência Senado) O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, senador Omar Aziz (PSD-AM), afirmou que a Prevent Senior insistiu em uma ação que até mesmo “as emas” do Planalto não aceitaram, fazendo referência ao uso da cloroquina, que não tem comprovação científica, no tratamento contra a COVID-19 por parte do plano de saúde.

O senador relembrou o episódio em que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ofereceu o remédio sem eficácia para as emas que vivem nos jardim do Palácio do Planalto, e elas fugiram.





“Se esse povo tivesse conversado com as emas que fugiram da cloroquina… a gente está aqui a meses falando, e ainda tem gente falando sobre isso”, disse Aziz. “As emas são mais inteligentes”, respondeu o vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).





Ainda de acordo com Aziz, a CPI não está conseguindo transmitir para algumas pessoas o perigo do “tratamento precoce". “Talvez as emas... Eu não estou mais com esse espírito, mas se a ema tivesse conversado com os dirigentes da Prevent Senior, talvez hoje teríamos um resultado melhor”, disse.

O dia da CPI

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, instalada pelo Senado, aproxima-se do fim e, em primeiro momento, colhe nesta quinta-feira (7/10) os dois últimos depoimentos. Os dois depoentes estão ligados com o plano de saúde Prevent Senior.





Walter Correa de Souza Neto, um dos médicos da Prevent Senior que denunciou possíveis irregularidades - como tratamento do coronavírus com medicamentos com ineficácia comprovada -, e Tadeu Frederico de Andrade, cliente da Prevent Senior, depõem à CPI da COVID.





A CPI da COVID apura omissões do governo federal durante a pandemia e o repasse de verbas federais aos estados. A comissão foi instalada em abril deste ano e será finalizada em até duas semanas.