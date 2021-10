Doria e Eduardo Leite travam guerra nas prévias do PSDB

Eduardo Leite e João Doria (foto: Rodger Timm/Governo do RS/Flickr)

Pré-candidatos à presidência da República nas prévias do PSDB, os governadores Eduardo Leite (RS) e João Doria (SP) travam uma guerra de números e ambos se dizem favoritos para vencer a disputa, marcada para 21 de novembro.Em uma entrevista coletiva "técnica" realizada nesta quinta-feira (7) na sede estadual do PSDB paulista, o presidente da legenda no Estado, Marco Vinholi, o coordenador da pré-campanha de Doria, Wilson Pedroso, e o presidente da Associação Paulista de Municípios, Frederico Guidoni, explicaram o colégio eleitoral e disseram que São Paulo já larga com uma dianteira de 25% dos filiados ao partido."Temos neste momento 65 % de adesão nas prévias do PSDB", disse Vinholi. Já Wilson Pedroso classificou como "uma gota no oceano" os apoios de Eduardo Leite em São Paulo.Já o grupo de Leite apresenta números diferentes. No dia que anunciou sua desistência das prévias para apoiar Leite, o senador Tasso Jereissati (CE) afirmou que os dois juntos contam com o apoio de 80% das executivas estaduais do PSDB.Já a assessoria do governador gaúcho enviou a reportagem uma projeção interna na qual Leite teria 62% de apoio do partido, contra 37% de Doria.Segundo o TSE, o PSDB contaria com 1.355.766 filiados, mas esses dados estão desatualizados. Pelo formato do colégio eleitoral das prévias, a votação será indireta e com pesos diferentes entre filiados, mandatários e dirigentes.Os 565 prefeitos e 445 vices formam 25% do eleitorado, os 4.297 vereadores e 272 deputados estaduais outros 25%. Governadores (3), vices (5), senadores (7), deputados federais (32) e o presidente nacional do partido, Bruno Araújo representam o terceiro bloco, e os filiados em geral o 4° bloco.Vence o candidato que alcançar maioria absoluta dos votos válidos considerando esta soma: resultado do grupo 1 %2b resultado do grupo 2 %2b resultado do grupo 3 %2b resultado do grupo 4.Os aliados de Doria dizem que ele venceria Leite por 60% a 40% nas bancadas do Congresso e executiva Nacional. Além dos dois governadores, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, também concorre nas prévias.