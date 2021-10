Paciente da Prevent Senior na CPI: 'Meu óbito ocorreria em poucos dias'

AM

Tadeu Frederico de Andrade (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado) O depoente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID desta quinta-feira (7/10), Tadeu Frederico de Andrade, que ficou internado com COVID-19 em um hospital da Prevent Senior, contou aos senadores que depois de 30 dias da internação, os médicos da rede informaram para sua família que ele morreria em poucos dias, e com isso, ele seria cuidado na ala de cuidados paliativos.

De acordo com o depoente, essa foi a “desculpa” que os médicos deram para que ele fosse adicionado ao setor. Ele conta que o período de UTI durou cerca de 30 dias, quando a filha dele recebeu um telefonema.









Segundo Tadeu, com esse tratamento ele receberia morfina e todos os equipamentos que o mantinham vivo seriam desligados. Além disso, haveria uma recomendação para que, em caso de parada cardíaca, ele não fosse reanimado.





“Bom, e finalizando, minha família não concorda nessa reunião com o início dos cuidados paliativos, se insurge, ameaça ir à Justiça para buscar uma liminar para impedir que eu saia da UTI e ameaça procurar a mídia. Nesse momento, a Prevent recua e cancela o início do tratamento paliativo, ou seja, eu, em poucos dias, estaria... Eu estaria vindo a óbito e hoje eu estou aqui”, disse.

O dia da CPI

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, instalada pelo Senado, aproxima-se do fim e, em primeiro momento, colhe nesta quinta-feira (7/10) os dois últimos depoimentos. Os dois depoentes estão ligados com o plano de saúde Prevent Senior.





Walter Correa de Souza Neto, um dos médicos da Prevent Senior que denunciou possíveis irregularidades - como tratamento do coronavírus com medicamentos com ineficácia comprovada -, e Tadeu Frederico de Andrade, cliente da Prevent Senior, depõem à CPI da COVID.





A CPI da COVID apura omissões do governo federal durante a pandemia e o repasse de verbas federais aos estados. A comissão foi instalada em abril deste ano e será finalizada em até duas semanas.