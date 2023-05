Lula briga com PT de SP para defender Boulos, diz colunista

440

Presidente Lula vai apoiar Guilherme Boulos, do PSOL, nas eleições municipais de São Paulo de 2024 (foto: Ricardo Stuckert)



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comprou uma briga com o Partido dos Trabalhadores, sua sigla, para defender o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP). O parlamentar deve disputar a Prefeitura de São Paulo nas eleições municipais de 2024 e conta com o apoio do presidente.





De acordo com o colunista Daniel Cesar, do portal IG, Lula mandou um recardo para o PT de São Paulo afirmando que a decisão de apoiar Boulos está tomada.









Para o PT, a votação demonstra que o partido de Boulos não é considerado um aliado do governo e por isso seria difícil apoiá-lo nas eleições municipais de 2024.





Conforme a coluna de Cesar, parlamentares de São Paulo do PT informaram a Boulos que o partido estava articulando lançar seu próprio candidato para as eleições municipais.

Leia: Salles se encontra com Bolsonaro para ser prefeito de São Paulo

Boulos disse que não havia nenhum problema. No entanto, procurou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para entrar em contato com o presidente Lula.





Na ocasião, Lula reforçou que irá apoiar Boulos nas eleições municipais da Prefeitura de São Paulo e pediu que o parlamentar ficasse "tranquilo porque essas arestas seriam facilmente contornáveis nos próximos meses".





Além disso, o presidente Lula não gostou de saber das movimentações do PT nos bastidores. "O presidente disse textualmente que o candidato dele é o Boulos e se o PT de SP insistir em outro nome não terá apoio nem dele e muito menos do governo. Ele disse que é uma decisão definitiva", contou um interlocutor à coluna.