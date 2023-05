Boulos lidera disputa a prefeito de SP, diz Paraná Pesquisas

Ricardo Nunes aparece na segunda posição, com 17,8% das intenções de voto (foto: Billy Boss / Câmara dos Deputados/Reprodução/Prefeitura de São Paulo) O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) lidera a pesquisa de intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo, segundo o instituto Paraná Pesquisa. De acordo com levantamento, Boulos tem 31,5% das intenções de voto. O atual Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), aparece na segunda posição, com 17,8% das intenções.









Votos brancos e nulos são 17,2% e os que não responderam somam 10,1%.

Em um segundo cenário, Boulos aparece com 39,2%, quando apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Neste segmento, Ricardo Salles, com o apoio de Jair Bolsonaro (PL), sobe para a segunda posição, com 20,4%.

Ricardo Nunes fica em terceiro lugar ao contar com o apoio de Simone Tebet (MDB), somando 13,6% da intenções de votos.





Tabata Amaral, apoiada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, tem 7,7% das intenções de voto neste cenário. Já Vinicius Poit, com apoio do governador Romeu Zema (Novo), chega a 5%.

O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.208 eleitores do município de São Paulo entre os dias 30 de abril e 4 de maio. O grau de confiança do levantamento é de 95%, com margem de erro estimada em 2,9 pontos percentuais.





A pesquisa está registrada no Conselho Regional de Estatística da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Região sob o nº 3122/23.