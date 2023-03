Magno Malta defende fala transfóbica de Nikolas Ferreira

Senador Magno Malta (PL-ES) defende fala transfóbica do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) (foto: Reprodução/TV Senado)

O Senador Magno Malta (PL-ES) saiu em defesa do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) após uma fala transfóbica realizada nessa quarta-feira (8/3), no Dia Internacional das Mulheres, no plenário da Câmara dos Deputados. O parlamentar mineiro, usando de uma peruca, em tom de deboche, se intitulou de "Nikole" e afirmou que "as mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres"."O que o Nikolas fez ontem foi colocar o que ele acredita", defendeu o senador capixaba. Que prosseguiu, afirmando que ninguém é obrigado a concordar com o outro.Ele também aproveitou para criticar políticos de esquerda que estão articulando para buscar uma punição para o parlamentar mineiro. "A esquerda é dessa forma ou você engole o que eles querem ou você é homofóbico, misógino, uma série de coisas", rótulou Malta.A fala preconceituosa de Nikolas Ferreira foi alvo de crítica de diversos políticos, inclusive do presidente da Casa Arthur Lira (PP-AL) que reeprendeu publicamente o político pela fala ofensiva.Nikolas negou ter cometido transfobia e classificou as reclamações como histeria."Defendi o direito das mulheres de não perderem seu espaço nos esportes para trans - visto a diferença biológica - e de não ter um homem no banheiro feminino. Não há transfobia em minha fala. Elucidei o exemplo com uma peruca (chocante). O que passar disso é histeria e narrativa”, publicou em suas redes sociais.

Mais tarde, por meio de nota a imprensa, o parlamentar voltou a se defender e alegou que a fala é um " direito constitucional do parlamentar em expressar sua opinião sobre um determinado tema. Por fim, no que tange às notícias de que o PSB e partidos de esquerda tenham pedido a cassação do mandato, informamos que ainda não recebemos nenhum tipo de notificação, mas é aguardado com tranquilidade, haja vista a certeza de que nenhum crime foi cometido".



Leia a nota completa



O Deputado informa que proferiu discurso tão somente com o intuito de alertar sobre a perda de espaço das mulheres nos esportes para pessoas trans. Homens e mulheres são biologicamente diferentes e possuem corpos diferentes. Negar isso, portanto, é adotar um tipo de negacionismo sem precedentes. Nesse sentido, não houve, em momento algum da fala, o crime de transfobia ou discurso de ódio, mas sim o direito constitucional do parlamentar em expressar sua opinião sobre um determinado tema. Por fim, no que tange às notícias de que o PSB e partidos de esquerda tenham pedido a cassação do mandato, informamos que ainda não recebemos nenhum tipo de notificação, mas é aguardado com tranquilidade, haja vista a certeza de que nenhum crime foi cometido.