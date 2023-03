Salabert elogia Tabata por fala contra discurso de Nikolas e agradece apoio

Deputada Federal Duda Salabert, mulher trans, foi eleita em 2022 por Minas Gerais (foto: Douglas Magno/AFP)



A deputada federal Duda Salabert(PDT-MG), uma mulher trans, elogiou o discurso da deputada Tabata Amaral (PSB-SP) contra o discurso transfóbico do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) , feito na tribuna do plenário da Câmara dos Deputados, nessa quarta-feira (8/3).

Após o discurso do parlamentar, Tabata discursou em defesa das mulheres e do combate à transfobia. Além disso, a bancada do PSB - incluindo Tabata - na Câmara dos Deputados decidiu pedir a cassação do deputado Nikolas Ferreira.





Ao comentar a fala de Tabata, Duda disse que é "muito importante para a comunidade trans tê-la como aliada".



Excelente, @tabataamaralsp ! Muito importante para a comunidade trans tê-la como aliada! Sigamos juntas pela justiça social. Muito obrigada pelo apoio . %u2014 Duda Salabert (@DudaSalabert) March 9, 2023



"A deputada federal mais votada da história de Minas Gerais é uma travesti. A vereadora mais votada da história de Belo Horizonte é uma travesti. Temos duas travestis aqui (Câmara dos Deputados). Somos as primeiras de muitas. Sigamos com muito amor e poesia", rebateu Duda na tribuna do parlamento.

*decoro %u2014 Duda Salabert (@DudaSalabert) March 8, 2023





Duda Salabert também enviou uma notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra Nikolas.

Discurso transfóbico

"Posso ir para a cadeia caso eu seja condenado por transfobia. Por que xinguei ou pedi para matar? Não. Porque, no Dia Internacional da Mulher, há dois anos, parabenizei as mulheres XX. É, na verdade, uma imposição. Ou você concorda com o que estão dizendo ou, caso contrário, é um transfóbico, homofóbico ou preconceituoso", continuou o parlamentar mineiro.





"Um deputado subiu à tribuna para falar 'mulheres que estão perdendo seu espaço'. Estamos falando de um homem que, no Dia Internacional das Mulheres, tirou nosso tempo de fala para trazer uma fala preconceituosa, criminosa, absurda e nojenta. A transfobia ultrapassa a liberdade de discurso, garantida pela imunidade parlamentar. Transfobia é crime no Brasil", disse Tabata Amaral na Câmara dos Deputados.