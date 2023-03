Vídeo: sargento pressionou auditor da Receita para liberar joias

Imagens mostram enviado de Bolsonaro tentando retirar joias em aeroporto (foto: Reprodução/GloboNews) GloboNews, mostra o momento exato em que um enviado do ex-presidente Bolsonaro (PL), tenta pegar o conjunto de joias avaliado em R$ 16,5 milhões no momento que foi apreendido pela Receita Federal no Aeroporto de Guarulhos (SP). O caso das joias apreendidas pela Receita Federal com um membro da comitiva de Jair Bolsonaro (PL), ganhou um novo episódio nesta quarta-feira (8/3). Um vídeo obtido pelo Blog da Andréia Sadi, da, mostra o momento exato em que um enviado do ex-presidente Bolsonaro (PL), tenta pegar o conjunto de joias avaliado em R$ 16,5 milhões no momento que foi apreendido pela Receita Federal no Aeroporto de Guarulhos (SP).

Sargento enviado pelo Bolsonaro tenta dar carteirada para reaver joias mas leva fora de auditor da Receita Federal, veja o vídeo vazado pela Globo News. pic.twitter.com/HR9tPBeT10 — GugaNoblat (@GugaNoblat) March 8, 2023





Imagens do vídeo obtido por Sadi mostram o sargento Jairo chegando ao aeroporto de Guarulhos e mostrando ao auditor um ofício enviado pelo tenente-coronel Mauro Cid, braço-direito de Bolsonaro, ao chefe da Receita Federal, Julio Cesar Vieira Gomes.

O auditor explica que não pode autorizar a retirada do objeto sem a documentação adequada. O militar insiste e diz que o pedido tem um caráter "de urgência". O servidor resiste à intimidação e encerra a conversa.





apreensão ocorreu no dia 26 de outubro de 2021 , na ocasião, o então ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, que integrava a comitiva do governo de Bolsonaro que foi à Arábia Saudita, tentou reaver as joias, mas sem sucesso. As peças— colar, anel, relógio e um par de brincos de diamantes da marca de luxo suíça Chopard— permaneceram na alfândega da Receita Federal.

O Correio Braziliense entrou em contato com a assessoria da Marinha para ouvir mais detalhes sobre a conduta do sargento. A Marinha se limitou a informar que "o assunto está sendo apurado fora do âmbito da Marinha do Brasil".

Investigação

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União pediu que o órgão investigue uso da máquina pública e possíveis descumprimentos das regras pelo poder Executivo no ingresso das joias sauditas ao Brasil.

A manifestação, assinada pelo subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, pontua a necessidade de se apurar a utilização de aeronaves da Força Aérea Brasileira para tratar de interesses pessoais do ex-chefe do Executivo e da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

'Acervo pessoal'

CNN, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), admitiu que Em entrevista à, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), admitiu que incorporou ao seu acervo pessoal as joias que recebeu do governo saudita. "Não teve nenhuma ilegalidade. Segui a lei, como sempre fiz", disse.