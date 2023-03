Bolsonaro confirma ter incorporado joias da Arábia ao seu acervo

São Paulo - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou à rede de TV CNN, ontem, que um pacote de presentes doado pelo governo da Arábia Saudita em 2021 foi incorporado ao acervo privado dele, mas negou que houve ilegalidade.

À rede de TV, sem dar mais detalhes, Bolsonaro afirmou: "Não teve nenhuma ilegalidade. Segui a lei, como sempre fiz". As joias dadas a chefes de Estado, entretanto, têm de ser incorporados ao patrimônio público, segundo a legislação brasileira.





No último sábado, em evento com a direita americana nos EUA, o ex-presidente não havia mencionado esse outro pacote ao dar explicações sobre os presentes enviados pelos sauditas. "Eu agora estou sendo crucificado no Brasil por um presente que não recebi . Vi em alguns jornais de forma maldosa dizendo que eu tentei trazer joias ilegais para o Brasil. Não existe isso", afirmou ele na ocasião.









Um vídeo obtido obtido pela GloboNews mostra o momento em que um sargento enviado por Bolsonaro tenta recuperar as joias avaliadas em R$ 16,5 milhões, presenteadas a Michelle Bolsonaro, que estavam apreendidas pela Receita Federal.

O sargento da Marinha Jairo Moreira da Silva alega que precisava "retirar um material". O registro foi feito pelas câmeras de segurança da unidade de alfândega dentro do aeroporto de Guarulhos.





O militar argumenta que tem caráter "de urgência" no pedido, diante da negativa do servidor da Receita Federal. Ele ainda tenta justificar o pedido diante da "passagem de comando", como se refere ao fim do mandato de Jair Bolsonaro, que acabaria poucos dias depois.

O auditor se nega a falar com um "coronel" para o qual Jairo chega a ligar, avisando que "o supervisor" não aceitou o pedido. O servidor se mantém firme e libera as joias.