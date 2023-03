Senadora Soraya Thronicke sobre Nikolas: 'Peruca na cabeça oca'

Soraya Thronicke usou as redes sociais para comentar o caso de transfobia na Câmara dos Deputados (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado) A senadora Soraya Thronicke (União-MS) disse que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) precisou colocar uma "peruca na cabeça oca" para aparecer. Nessa quarta-feira (8/3), Dia Internacional das Mulheres, usando uma peruca loira, o Nikolas utilizou a tribuna do plenário da Câmara dos Deputados para fazer um discurso de teor transfóbico.





Não quero dar palco p/ este inominável q precisou enfiar uma peruca na cabeça oca o/ aparecer, mas ñ posso deixar a Dep @tabataamaralsp passar pela minha tl sem comentar o fato.Que este que se faz de moleque aprenda que aqui é terra de gente grande.Vai ter de nos encarar! %u2014 SorayaThronicke (@SorayaThronicke) March 9, 2023

Apesar do posicionamento em prol das mulheres e contra a transfobia, internautas têm críticado uma publicação da senadora. Após a repercussão do caso, Soraya disse que pode "até errar os pronomes, usar os termos errados, indevidos", mas que não "é isso que importa". Para a parlamentar, o importante é "lutar" contra a "qualquer tipo de discriminação".

"Eu posso até errar os pronomes,usar os termos errados,indevidos,mas não é isso o que importa! O que importa é estarmos todos juntos contra qualquer tipo de discriminação. Hoje um inominável dentro da @camaradeputados passou dos limites!Não prosperará!", pontuou a senadora.

No entanto, internautas alertaram Soraya que os pronomes corretos são importantes sim para a identifacação correta do gênero.

"Não sou perfeita, onisciente, e nem tenho qquer intenção de ser. Com tantas questões de extrema relevância me contendo em ajudar tudo e todos na medida do possível. O mundo não gira em torno dos nossos problemas particulares. Se cada um fizer sua parte, tá bom demais!Eu faço a minha", argumentou Soraya.

"O uso dos pronomes corretos importa e muito pra várias pessoas da comunidade trans, soraya. você pode até errar as vezes, mas precisa perceber que errou e se retratar né?! tem acesso a informações por ai e pode até mesmo conversar com pessoas trans quando tiver dúvida", escreveu uma internauta.

o uso dos pronomes corretos importa e muito pra várias pessoas da comunidade trans, soraya. você pode até errar as vezes, mas precisa perceber que errou e se retratar né?! tem acesso a informações por ai e pode até mesmo conversar com pessoas trans quando tiver dúvida. %u2014 yas %u2B50%uFE0F (@qgdajanja) March 9, 2023

Discurso transfóbico

"Posso ir para a cadeia caso eu seja condenado por transfobia. Por que xinguei ou pedi para matar? Não. Porque, no Dia Internacional da Mulher, há dois anos, parabenizei as mulheres XX. É, na verdade, uma imposição. Ou você concorda com o que estão dizendo ou, caso contrário, é um transfóbico, homofóbico ou preconceituoso", continuou o parlamentar mineiro.