Lira sobre discurso de Nikolas: 'Não admitirei desrespeito contra ninguém'

No Twitter, Lira (foto) criticou discurso de Nikolas Ferreira (foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados )

Ricardo Kertzman: Nikolas Ferreira ultrapassa todos os limites

Com uma peruca loira, Nikolas ironizou mulheres trans, disse se "sentir mulher" e se intitulou "deputada Nikole" . Durante o discurso com teor preconceituoso, o apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou a afirmar que "mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres".

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) repreendeu o parlamentar mineiro Nikolas Ferreira (PL) pelo discurso transfóbico feito no plenário da Casa nesta quarta-feira (8/3). No Twitter, Lira disse que Nikolas merece "reprimenda pública" pelas falas."O plenário da Câmara dos Deputados não é palco para exibicionismo e muito menos discursos preconceituosos. Não admitirei o desrespeito contra ninguém. O deputado Nikolas Ferreira merece minha reprimenda pública por sua atitude no dia de hoje", disse o presidente da Câmara. "A todas e todos que se sentiram ofendidas e ofendidos minha solidariedade", completou, no Twitter.O discurso gerou reações. Psol e PSB vão representar contra Nikolas no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara . A ideia é pedir a cassação dele. Os pessolistas vão, ainda, enviar notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal (STF).