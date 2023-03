Transfobia: Erika Hilton vai enviar notícia-crime ao STF contra Nikolas

Erika Hilton vai acionar o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e o STF por conta das falas transfóbicas do parlamentar (foto: Pablo Valadares / Câmara dos Deputados ) A deputada Erika Hilton, uma mulher trans, anunciou que vai acionar o Conselho de Ética da Casa e entregar notícia-crime - comunicação de um crime à autoridade responsável - ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra o deputado mineiro Nikolas Ferreira (PL-MG) por falas transfóbicas em discurso na Câmara dos Deputados. A revelação foi feita depois de a deputada Tábata Amaral (PSB-SP) afirmar que, juntamente com outros parlamentares, entrou com pedido de cassação do mandato do parlamentar





Essa foi a minha 1ª fala na tribuna da Câmara. Logo após, o bolsonarista protagonizou seus crimes de transfobia.



É notória a nossa diferença. Eu não cheguei aqui para destruir, dividir e propagar ódio.



Chego na @camaradeputados para construir e romper com a violência que... https://t.co/eRDLqsxpTv pic.twitter.com/Flhp1ivQn1 %u2014 ERIKA HILTON %uD83D%uDEA9 %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@ErikakHilton) March 8, 2023





"A estratégia dos bolsonaristas e transfóbicos é antiga: usam nossas vidas de escada para se construir", lamentou a deputada. O pronunciamento da parlamentar foi divulgado logo após o discurso com teor transfóbico feito por Nikolas Ferreira em plenário na Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (8/3).

Nenhuma transfobia terá palco.



E nenhuma transfobia passará sem respostas políticas e jurídicas à altura.



Transfobia é crime. %u2014 ERIKA HILTON %uD83D%uDEA9 %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@ErikakHilton) March 8, 2023

No discurso, o deputado afirmou que os parlamentares de esquerda só dariam espaço para ele falar no Dia da Mulher caso ele fosse do sexo feminino e, por isso, ele vestiu uma peruca loira e se denominou como "deputada Nicole" . "Hoje é o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar pois eu não estava no meu local de fala. Então eu solucionei esse problema aqui. Hoje eu me sinto mulher. Deputada Nicole", debochou.





O deputado ainda disse que as mulheres estão perdendo espaço para "homens que se sentem mulheres", que querem "colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade". O Correio entrou em contato com a assessoria do deputado Nikolas Ferreira, para comentar sobre o pedido de cassação, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações.





Duda: punição por quebra de decoro

Outra deputada trans eleita nas últimas eleições, de 2022, e que, junto com Erika Hilton, foram as primeira a ocupar um cargo na Câmara dos Deputados, também se pronunciou contra as falas com teor preconceituoso proferidas por Nikolas Ferreiras.





Nas redes sociais, a parlamentar informou que entrou, nessa quarta-feira (8/3), com uma representação contra o deputado, para que ele "seja punido por quebra de decoro parlamentar". "A deputada federal mais votada da história de Minas Gerais é uma travesti. A vereadora mais votada da história de Belo Horizonte é uma travesti. Temos duas travestis aqui (Câmara dos Deputados). Somos as primeiras de muitas. Sigamos com muito amor e poesia", rebateu Duda na tribuna do parlamento.

Meu processo contra Nikolas Ferreira o impediu de andar armado.



Meu outro processo criminal contra Nikolas Ferreira pode levá-lo à cadeia por transfobia.



Agora entrei com uma representação para que Nikolas Ferreira seja punido por quebra de decorro parlamentar %uD83C%uDFF3%uFE0F%u200D%u26A7%uFE0F%uD83D%uDE18 pic.twitter.com/bsZjLFdvvX %u2014 Duda Salabert (@DudaSalabert) March 8, 2023





Repúdio de Tábata Amaral

Logo após Nikolas Ferreira concluir o discurso, a deputada Tabata Amaral (PSB-SP) subiu à tribuna e condenou as falas transfóbicas do parlamentar. "Estamos falando de um homem, que no Dia Internacional das Mulheres, tirou o nosso tempo de fala, para trazer uma fala preconceituosa, criminosa, absurda e nojenta", repudiou.





"Eu, ao lado da bancada do PSB e de muitos outros parlamentares, estou, neste momento, entrando com um pedido de cassação do mandato do deputado Nikolas Ferreira", garantiu Tabata, que convidou outros deputados a se somarem no pedido.





A deputada, ao criticar as falas do deputado, lembrou que discursos como os de Nikolas reforçam o preconceito contra pessoas transsexuais. "A transfobia ultrapassa a liberdade de discurso, que é garantida pela imunidade parlamentar. Transfobia é crime no Brasil", declarou. "O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Quando você faz uma fala criminosa como essa, você coloca a fala de todas nós em risco. Essa é a casa do povo, não dá para fingir que nada aconteceu", reforçou.





Depois da iniciativa de Tabata, outras deputadas se juntaram ao movimento e endossaram tanto o pedido de cassação, quanto a notícia-crime e o acionamento do conselho de Ética. "Em pleno 8 de março esse sujeito acha que pode cometer crimes e sair impune. Não Passará", assegurou Sâmia Bonfim (Psol-SP).

URGENTE! Junto com a bancada do PSOL, estou entrando no Conselho de Ética da Câmara e protocolando notícia-crime no STF contra o bolsonarista Nikolas Ferreira por transfobia. Em pleno 8 de março esse sujeito acha que pode cometer crimes e sair impune. Não passará! %u2014 Sâmia Bomfim (@samiabomfim) March 8, 2023

Um ato criminoso de transfobia o que o deputado Nikolas fez hj no plenário. No dia 08 de março em busca de lacração nas redes, ele usa uma peruca para dizer de lugar de fala. Transfobia, misoginia, machismo e uma ignorância inexplicável. Não passarão! %u2014 Célia Xakriabá (@celiaxakriaba) March 8, 2023