Nikolas sobre discurso na Câmara: 'Não há transfobia em minha fala'

Nikolas utilizou a tribuna do plenário da Câmara dos Deputados para fazer um discurso de teor transfóbico (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados ) ) deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou que não houve "transfobia" no discurso dele dessa quarta-feira (8/3), Dia Internacional das Mulheres, na Câmara dos Deputados. Com uma peruca loira, o parlamentar, da tribuna do plenário, fez um discurso de teor transfóbico





"Defendi o direito das mulheres de não perderem seu espaço nos esportes para trans - visto a diferença biológica - e de não ter um homem no banheiro feminino. Não há transfobia em minha fala. Elucidei o exemplo com uma peruca (chocante). O que passar disso é histeria e narrativa', argumentou.

Discurso transfóbico

"Posso ir para a cadeia caso eu seja condenado por transfobia. Por que xinguei ou pedi para matar? Não. Porque, no Dia Internacional da Mulher, há dois anos, parabenizei as mulheres XX. É, na verdade, uma imposição. Ou você concorda com o que estão dizendo ou, caso contrário, é um transfóbico, homofóbico ou preconceituoso", continuou o parlamentar mineiro.





O discurso de Nikolas foi repudiado por diversos parlamentares.