Aliança Nacional LGBTI+ apresenta notícia-crime contra Nikolas no STF

De peruca loira, Nikolas fez um discurso de teor transfóbico na tribuna do plenário da Câmara dos Deputados, nessa quarta-feira (8/3), Dia Internacional das Mulheres (foto: Reprodução/Câmara dos Deputados)



A Aliança Nacional LGBTI+ apresentou uma notícia crime contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pela prática de 'transfobia'. A notícia-crime foi encaminhada à Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber.









No discurso, Nikolas afirmou que os parlamentares de esquerda só dariam espaço para ele falar no Dia Internacional da Mulher caso ele fosse do sexo feminino e, por isso, ele vestiu uma peruca loira e se denominou como "deputada Nicole".

"Hoje é o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar pois eu não estava no meu local de fala. Então eu solucionei esse problema aqui. Hoje eu me sinto mulher. Deputada Nicole", debochou.





O deputado ainda disse que as mulheres estão perdendo espaço para "homens que se sentem mulheres", que querem "colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade".





Para a aliança, o discurso de Nikolas só serve para "desinformar a população" sobre um assunto que "envolve a integridade física de toda uma população".





"A fala proferida configura discurso de ódio porque faz uma associação entre mulheres trans a uma ameaça que precisa ser combatida, uma alusão a um suposto perigo que não existe", pontuaram.





O discurso de Nikolas foi repudiado por diversos parlamentares.