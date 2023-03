Onyx Lorenzoni também ganhou relógio de luxo do Catar

Onyx Lorenzoni, foi um dos integrantes da comitiva do Catar, de outubro de 2019, que recebeu presente de luxo (foto: Alan Santos/PR)

O ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, foi um dos integrantes da comitiva do Catar, de outubro de 2019, que recebeu um dos relógios de luxo dado por autoridades do país árabe. A informação é do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Comissão de Ética Pública da Presidência.