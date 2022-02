Magno Malta pede voto em Bolsonaro durante evento oficial; veja vídeo

O ex-senador Magno Malta (PL-ES) pediu voto no presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: Reprodução / TV Brasil) O ex-senador Magno Malta (PL-ES) pediu voto no presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições deste ano à plateia que participou nesta quarta-feira (9/2) do evento da chegada das Águas do Rio São Francisco ao Rio Grande do Norte em Jardim de Piranhas. A solenidade foi promovida e transmitida pela TV Brasil, da EBC, empresa pública de comunicação.





"Nós precisamos reconduzir esse homem ao poder, à reeleição. E depois dele, outro conservador, e depois, outro conservador. Quem quer se tornar Venezuela? Levante a mão. Quem quer se tornar Argentina? Levanta a mão. Quem quer ficar debaixo de um regime chinês, levante a mão. Mas aquele cidadão que governou o país foi preso por assalto, está declarando todos os dias, ele faz as suas preces a Mao tse Tung", disse Malta. Pela lei eleitoral, é proibido declarar candidatura antes da hora e fazer qualquer pedido de voto de forma explícita ou implícita.





O ex-senador também falou sobre "luta contra o kit gay" junto ao presidente e relembrou facada em 2018: "Deus o arrancou das garras da morte para que se cumprisse esse momento", disse a Bolsonaro. O vídeo foi compartilhado pelo presidente nas redes sociais.





Assista abaixo:

















Em evento com tom de campanha, minutos antes de discursar, o chefe do Executivo foi homenageado com uma música ao som de sanfona pelo prefeito de Jardim do Seridó, José Amazan (PSD), que fez um trocadilho com o nome "Messias", segundo nome do presidente. Ele comparou Bolsonaro a "Jesus" ao levar água para o Nordeste por meio da transposição do Rio São Francisco.