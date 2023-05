Marina Silva alerta sobre retomada de políticas do governo Bolsonaro

440

A ministra ressalta a importância do diálogo em um regime democrático. (foto: Sergio Lima/AFP)



Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, declarou nesta sexta-feira (26/5) que há uma parcela do Congresso Nacional buscando resgatar políticas e estruturas do governo Bolsonaro, especialmente em relação à organização da Esplanada dos Ministérios. Em entrevista à CNN Brasil, Marina ressaltou que o presidente Lula tem o direito de executar seu programa de governo, que reflete a vontade da maioria da população que o elegeu.





A ministra destacou que o atual governo está empenhado em manter seu programa, que sofreu perdas significativas, principalmente nos ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas. Marina afirmou que o diálogo continuará até a votação, a fim de restaurar certas pautas e estruturas.





Segundo Marina, a situação no Congresso Nacional é delicada, pois existe uma maioria de parlamentares que gostariam de retomar a estrutura e políticas do governo anterior. Entretanto, ela ressalta a importância do diálogo em um regime democrático: 'Estou preparada para o diálogo. Eu sou uma democrata, uma mulher de luta e de paz', enfatizou Marina Silva.