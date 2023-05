Haddad afirma que medida para carros populares será curta

440

Medida vai envolver desconto de imposto em veículos de até R$ 120 mil (foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados) O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), em entrevista para a GloboNews nesta quinta-feira (26/5) explicou que a medida de incentivo aos carros populares é algo “tópico”, que não vai durar ao longo prazo, devido às renúncias fiscais que serão feitas para impulsionar a indústria. Ontem, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB), apresentou o plano no Palácio do Planalto.









O ministro ainda afirmou que a renúncia fiscal que será feita não deve chegar a R$ 2 bilhões, e descartou a possibilidade da medida durar 12 meses. “Nem passa perto disso. Não temos condição de acomodar”, disse, destacando que as contas do ministério devam ser fechadas já no domingo (28/5).





O estímulo do governo vai dar desconto de tributos para veículos de até R$ 120 mil com a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e do PIS/Cofins. Segundo Haddad, os ministérios trabalham para apresentar a medida provisória sobre o assunto já na semana que vem.





Segundo Alckmin (PSB), os descontos nos preços finais devem variar de 1,5% a 10,96%. Carros mais baratos, com menor emissão de CO2 e maior uso de peças e componentes nacionais terão mais estímulo.