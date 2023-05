Belém sediará COP 30 em 2025, anuncia Governo Lula

440

Lula anunciou o evento ao lado do chanceler, Mauro Vieira, e do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB) (foto: Ricardo Stuckert/PR)

"Por que não na Amazônia?"





"Eu dizia que eu já participei de COP no Egito, em Paris, em Copenhague, e o pessoal só fala da Amazônia. Então eu dizia assim: 'por que, então, não fazer a COP no estado da Amazônia para vocês conhecerem o que é a Amazônia'?"

Questionado pelo presidente se o estado está preparado para receber o evento, Barbalho assentiu. "Aumenta a nossa responsabilidade de mostrar que o Brasil está preparado e, acima de tudo, a responsabilidade da agenda ambiental, conciliando os amazônidas da nossa região e, claro, o respeito ao meio ambiente", frisou o governador. Lula participou da Conferência do Clima no Egito ainda como presidente eleito, no fim do ano passado. Em janeiro, o governo oficializou a candidatura de Belém para sediar o evento junto à ONU. Em seu discurso, o petista defendeu que o Brasil retomará as políticas de proteção ambiental e anunciou publicamente a candidatura da capital paraense.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta sexta-feira (26/5) que a capital do Pará, Belém, sediará a COP 30, conferência do clima da Organização das Nações Unidas (ONU) em 2025. A confirmação foi feita em vídeo ao lado do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB)."Eu queria confirmar que as Nações Unidas aprovaram, no último dia 18 de maio, a realização da Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças de Clima na cidade de Belém, do Pará, em novembro de 2025", anunciou o chanceler. "Será a COP 30, proposta do presidente Lula ainda como presidente eleito em novembro do ano passado, na última reunião da COP, no Egito", acrescentou.A COP é o maior evento do planeta sobre o tema das mudanças climáticas e cuidados com o meio ambiente. Ela reúne chefes de Estado e representantes de todos os países-membro para firmar acordos e debater o alcance das metas de preservação ambiental. Foi em COPs que foram firmados, por exemplo, o Protocolo de Kyoto, em 1997, e o Acordo de Paris, em 2015.