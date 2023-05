Dallagnol sobre cassação: 'O sistema buscando vingança'

O ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) continua afirmando que seu processo de cassação é uma vingança motivada por sua atuação na operação Lava-Jato. Em entrevista para o podcast “Inteligência Ltda”, com o apresentador Rogério Vilela e participação do deputado Kim Kataguiri (União-SP), publicado nesta sexta-feira (26/5), ele afirma que “o sistema está reagindo buscando sua vingança”.

“A gente está caminhando para a institucionalização do abuso de direito no Brasil. Isso está acontecendo com os agentes da lei da Lava-Jato, isso está acontecendo na minha cassação, isso está acontecendo com pessoas presas do 8 de janeiro”, disse o ex-procurador da Lava-Jato.