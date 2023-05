Lula pede a Pacheco que acelere votações no Congresso

440

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu ao presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para acelerar as votações de propostas do Executivo encaminhadas ao Legislativo e das reformas necessárias para o país voltar a crescer de forma sustentável, como é o caso da tributária que vem sendo defendida.





“É preciso que a gente tenha clareza que o país precisa de tudo e só temos 1.200 dias de governo. Pacheco, apressa as votações, porque o trem está apitando”, afirmou Lula, nesta quinta-feira (25/5), na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), olhando para o presidente do Senado e do Congresso, presente no local.









Antes de Lula, Pacheco e Haddad reconheceram a importância da indústria para a economia e o crescimento do país e destacaram o avanço na tramitação da nova regra fiscal, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados e ainda precisa passar pelo Senado. O presidente da Casa e do Congresso afirmou que o arcabouço fiscal, chegando ao Senado, “será encaminhado para o seu rito próprio”, e, “até o fim de junho”, deverá ser aprovado pelos senadores.





(foto: Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil) "A reforma tributária é a mais desejada há décadas e se a necessidade de mudança do atual regime tributário é uma realidade, é porque o atual não é bom", disse Pacheco. Segundo ele, é preciso aprovar a reforma tributária para dar um novo sinal de que "a democracia saiu mais forte e inabalada" "Temos a iminência de reformas para o nosso país e não podemos nunca perder o otimismo e a esperança com o Brasil. Acreditem. Deem um tempo necessário para a política construir.





Crítica a Bolsonaro

O chefe do Executivo também não deixou de alfinetar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao comentar o seu desempenho no encontro do G7 – grupo das sete economias mais industrializadas do planeta: Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Canadá e Itália – , no Japão, no último fim de semana.





"Fizemos mais bilaterais em um dia do que o outro presidente fez em quatro anos”, disse Lula. O petista contou que conversou com chefes de governo dois países no último sábado e de 10 países no domingo, em paralelo à reunião de cúpula do G7, na cidade japonesa de Hiroshima. Segundo ele, há interesse em relação ao Brasil e será preciso que o país coloque embaixo do braço os projetos de parcerias para começar a vender essas propostas.