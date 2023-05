Lula indica André Tavares e Floriano Azevedo para o TSE

Decisão escolheu a partir de lista com quatro nomes votada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu o nome de dois novos ministros para compor o plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Floriano de Azevedo Marques Neto vai ocupar a vaga deixada por Sérgio Banhos e André Ramos Tavares entra no lugar de Carlos Horbach. As vagas foram abertas após Horbach e Banhos atingirem o tempo de mandato na Corte.