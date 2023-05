TSE aplica nova multa a Zambelli e Flávio por fake news contra Lula

440

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aplicou, nesta quinta-feira (18/5), uma nova multa contra a deputada Carla Zambelli (PL-SP) e contra os senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), além da senadora Mara Gabrilli (PSD-SP), por uma fake news contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante as eleições de 2022. A decisão ocorreu por 4 a 3.









No julgamento, o ministro relator Carlos Horbach, havia aplicado uma multa de R$ 5 mil e excluído o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, a ministra Maria Cláudia Bucchianeri, abriu divergência e foi seguida pelos ministros Benedito Gonçalves, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes.

Votaram com o relator os ministros Nunes Marques, indicado por Bolsonaro, e Raul Araújo. Porém, todos os magistrados concordaram que houve uma indevida e falsa associação de Lula ao crime de homicídio, já elucidado e julgado pela justiça.

Moraes, presidente do TSE, destacou que a Rádio Jovem Pan é reiterada na propagação de desinformação, e lembrou de decisões expedidas pela Justiça Eleitoral para a remoção de conteúdos da emissora. “Essa entrevista, que de entrevista não tem nada, sejamos sinceros, foi uma propaganda política negativa [contra um candidato]”, disse.