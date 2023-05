Fraude da vacina: Flávio Bolsonaro diz não saber se Cid agiu sozinho

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse que não sabe se o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) agiu sozinho na suposta inserção de dados falsos de vacinação contra a COVID-19 nos sistemas do Ministério da Saúde.

Senador ressaltou que o pai não tem envolvimento com o suposto fraude no cartão de vacinação

Mauro Cid foi preso no início do mês pela Polícia Federal (PF) e é suspeito de ter fraudado o cartão de vacina do ex-presidente, da filha de Jair Bolsonaro, de familiares e outros assessores. O ex-presidente nega que tenha fraudado o cartão de vacina.