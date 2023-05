"Cartão de vacinação de Bolsonaro foi hackeado", diz Wajngarten

O assessor e advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fábio Wajngarten, afirmou que iria passar toda a noite de quarta para quinta-feira (hoje) lendo o processo da Polícia Federal (PF) que aponta envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro em falsificação de cartões de vacinação. Wajngarten deu entrevista coletiva na noite dessa quarta-feira (3/5) em frente à sede do Partido Liberal (PL).

"A gente recebeu cópia do processo, faz aproximadamente 1h30, um processo de quase 200 páginas, e a gente vai virar a noite estudando capa a capa do processo. Razão pela qual o depoimento de Bolsonaro foi adiado a pedido da defesa, tão logo a defesa tenha total ciência dos fatos e será agendado um depoimento", afirmou.

Segundo Wajngarten, preliminarmente a investigação é sobre falsificação do cartão de vacina, do presidente e de seus familiares.

"Se tem um assunto que é de domínio público, é a decisão do presidente sobre a vacinação. Todo mundo sabe que o presidente não se vacinou , todos sabem que o cartão de vacinação do presidente foi objeto de hackeamentos, e diante disso a defesa vai estudar o que se encontra, do processo nos altos e no momento oportuno vai se manifestar sobre o agendamento do depoimento do presidente", declarou.