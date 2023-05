Janones questiona embaixada dos EUA 'se certificados falsos foram usados'

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é alvo de Operação Venire da Polícia Federal para apurar a inclusão de dados falsos no sistema do Ministério da Saúde (foto: Mauro Pimentel/AFP)



O deputado federal André Janones (Avante-MG) afirmou em suas redes sociais que enviou ofício à embaixada dos Estados Unidos no Brasil para saber informações sobre o potencial uso dos supostos documentos falsos do ex-presidente Jair Bolsonaro.

AGORA%uD83D%uDEA8: Oficiei a embaixada americana afim de obter informações que são de interesse público nacional. Queremos saber se os certificados falsos foram usados. Se não, quais outros documentos foram apresentados. Se falam em 'atestado' da menor. Qual a contraindicação foi alegada?... pic.twitter.com/rEi8EwK0RS %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) May 3, 2023



"Queremos saber se os certificados falsos foram usados. Se não, quais outros documentos foram apresentados. Se falam em ‘atestado’ da menor. Qual a contraindicação foi alegada? Seria falso esse documento também?", postou o político mineiro.



Leia: Moraes determina apreensão do passaporte e armas de Bolsonaro













Bolsonaro negou ter se vacinado e alegou que um atestado médico foi utilizado pela filha que não poderia ser imunizada por um problema de saúde.





De acordo com a Polícia Federal, caso as investigações confirmem a falsificação dos cartões de vacina, as práticas configuram crimes de infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação e corrupção de menores.





Na manhã desta quarta-feira (3/5), policiais cumpriram mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente Bolsonaro e prenderam o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, ex-ajudante de ordens do ex-presidente. Dois assessores especiais, seguranças do ex-presidente Bolsonaro e outras duas pessoas envolvidas, também estão presos.