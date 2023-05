Moraes determina apreensão do passaporte e armas de Bolsonaro

Passaporte e eletrônicos do ex-presidente Jair Bolsonaro foram apreendidos pela Polícia Federal nesta quarta-feira (3/5); seis integrantes do governo Bolsonaro foram presos (foto: Evaristo Sá/AFP)



O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes determinou que o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fosse apreendido devido às investigações feitas pela Polícia Federal que "identificaram a constituição de uma associação criminosa (...) para a prática de crimes de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas (...) do Ministério da Saúde".

A decisão também ordena que sejam apreendidos armas, munições, computadores, tablets, celulares, dispositivos eletrônicos e qualquer outro material relacionados ao caso.





Internet comemora apreensão do passaporte de Bolsonaro

São esperados, além do ex-presidente brasileiro, o lusitano André Ventura, os italianos Matteo Salvini e a primeira-ministra Giorgia Meloni, o espanhol Santiago Abascal e outros líderes europeus deste campo.



Operação Venire









Leia: Bolsonaro chora ao falar sobre cartão de vacinação de Michelle Além de Bolsonaro, as outras 15 pessoas que foram alvo de buscas e apreensões da Operação Venire, nesta quarta-feira (3/5) também tiveram bens retidos pela polícia.





O ex-major do Exército Ailton Gonçalves; o tenente-coronel Mauro Cid; ex-sargento do Bope e segurança de Bolsonaro, Max Guilherme; o capitão da reserva do Exército, Sérgio Cordeito; segundo-sargento reformado do Exército, Luis Marcos dos Reis; e o secretário municipal de Governo de Duque de Caxias, no interior do Rio de Janeiro, João Carlos de Sousa Brecha foram presos.